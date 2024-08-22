Заболеваемость коклюшем резко возросла в СКО

В Северо-Казахстанской области выявили 62 случая заболевания коклюшем. Из них 94% - среди детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в прошлом году за те же семь месяцев выявили всего двух заболевших коклюшем. В этом — 62, из которых 58 — это дети в возрасте до 14 лет. Заболеваемость начали регистрировать с января — восемь случаев. В феврале — четыре, в марте — пять, в апреле — 16 заболевших, в мае — 13, в июне — шесть, в июле — 10 случаев. В 90% случаев заболевшие не имели прививок против коклюша.

По территориальной принадлежности высокий удельный вес приходится на Петропавловск — 79%, или 49 заболевших. Затем Кызылжарский район — шесть, Айыртауский район — два. По одному — в Есильском, Мамлютском, им. Г.Мусрепова, Тайыншинском и Шал акына районах.