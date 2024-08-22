Заболеваемость коклюшем резко возросла в СКО
В Северо-Казахстанской области выявили 62 случая заболевания коклюшем. Из них 94% - среди детей, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в прошлом году за те же семь месяцев выявили всего двух заболевших коклюшем. В этом — 62, из которых 58 — это дети в возрасте до 14 лет. Заболеваемость начали регистрировать с января — восемь случаев. В феврале — четыре, в марте — пять, в апреле — 16 заболевших, в мае — 13, в июне — шесть, в июле — 10 случаев. В 90% случаев заболевшие не имели прививок против коклюша.
По территориальной принадлежности высокий удельный вес приходится на Петропавловск — 79%, или 49 заболевших. Затем Кызылжарский район — шесть, Айыртауский район — два. По одному — в Есильском, Мамлютском, им. Г.Мусрепова, Тайыншинском и Шал акына районах.
— Возбудитель коклюша распространяется через воздух, куда он попадает при кашле, чихании, разговоре больного. Коклюш опасен осложнениями, среди которых воспаление легких, поражение головного мозга. Для лечения больных коклюшем не существует лекарств. Единственно надежным и эффективным способом защиты детей и взрослых является вакцинация, которая начинается с раннего детства. Первые прививки дети получают в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев, затем в 6 лет. Многолетний опыт подтверждает необходимость соблюдения кратности прививок и интервалов между прививками. При соблюдении этих условий возникает достаточная прочная невосприимчивость организма к заболеванию коклюшем, — отметили в пресс-службе.