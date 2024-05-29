Заболеваемость коклюшем растет в СКО

В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 33 случая заболевания коклюшем. Из них 28 – в Петропавловске, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель городского отдела эпидемиологического контроля и надзора Серик Аусатов на брифинге отметил, что в прошлом году коклюш в Петропавловске не регистрировался. Из общего числа заболевших 46% выявили в апреле.

— Все случаи коклюша зарегистрированы среди детей до 14-ти лет. Среди них трое детей, посещающих детские сады, и один школьник. Главная причина роста заболеваемости — отсутствие вакцинации. 27 из 28-ми заболевших не имели прививки. В основном, от вакцинации отказываются родители детей. Только у шестерых были медицинские противопоказания и один не достиг положенного для прививания возраста. Наряду с нестабильной эпидемиологической ситуацией по коклюшу, в городе не достигнут оптимальный охват АбКДС-содержащими вакцинами детей в возрасте 2-х, 3-х, 18-ти месяцев и 6-ти лет. Это может привести к дальнейшему росту заболеваемости, в том числе групповой и вспышечной и регистрации других забытых вакциноуправляемых инфекций, — подчеркнул С. Аусатов.

В Петропавловске сейчас проводится навёрстывающая иммунизация детей до 18-ти лет, которые ранее не были привиты.