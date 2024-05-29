РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:49, 28 Май 2024 | GMT +6

    Заболеваемость коклюшем растет в СКО

    врачи
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 33 случая заболевания коклюшем. Из них 28 – в Петропавловске, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Руководитель городского отдела эпидемиологического контроля и надзора Серик Аусатов на брифинге отметил, что в прошлом году коклюш в Петропавловске не регистрировался. Из общего числа заболевших 46% выявили в апреле.

    — Все случаи коклюша зарегистрированы среди детей до 14-ти лет. Среди них трое детей, посещающих детские сады, и один школьник. Главная причина роста заболеваемости — отсутствие вакцинации. 27 из 28-ми заболевших не имели прививки. В основном, от вакцинации отказываются родители детей. Только у шестерых были медицинские противопоказания и один не достиг положенного для прививания возраста. Наряду с нестабильной эпидемиологической ситуацией по коклюшу, в городе не достигнут оптимальный охват АбКДС-содержащими вакцинами детей в возрасте 2-х, 3-х, 18-ти месяцев и 6-ти лет. Это может привести к дальнейшему росту заболеваемости, в том числе групповой и вспышечной и регистрации других забытых вакциноуправляемых инфекций, — подчеркнул С. Аусатов.

    В Петропавловске сейчас проводится навёрстывающая иммунизация детей до 18-ти лет, которые ранее не были привиты.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Дети Регионы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!