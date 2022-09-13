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    11:00, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Заболеваемость гриппом возросла в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска обсудили эпидемиологическую ситуацию по вирусным заболеваниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы горакимата, заболеваемость острыми вирусными инфекциями в городе снизилась по сравнению с прошлым эпидсезоном в 1,2 раза. Более половины заболевших – дети в возрасте до 14 лет. Количество госпитализированных лиц с тяжелыми и среднетяжелым течением ОРВИ уменьшилось в 1,2 раза.

    Отмечается рост заболеваемости гриппом типа А. Выявили 14 заболевших.
    С первого октября начнется ежегодная кампания по вакцинации групп риска против гриппа. За счет средств областного бюджета городу выделили 24 260 доз вакцины.

    «С начала года в Петропавловске зарегистрировали 4 708 случаев коронавируса. По каждому проводится эпидемиологическое расследование. Наибольший удельный вес заболевших – это люди в возрасте 60 лет и старше. Почти 30% инфицированных – работающие горожане, около 27% -пенсионеры, 12% - дети. В основном заражение происходило, когда человек контактировал с бессимптомными в местах массового скопления людей», - сообщила руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Галина Шарипова.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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