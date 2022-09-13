Заболеваемость гриппом возросла в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска обсудили эпидемиологическую ситуацию по вирусным заболеваниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, заболеваемость острыми вирусными инфекциями в городе снизилась по сравнению с прошлым эпидсезоном в 1,2 раза. Более половины заболевших – дети в возрасте до 14 лет. Количество госпитализированных лиц с тяжелыми и среднетяжелым течением ОРВИ уменьшилось в 1,2 раза.

Отмечается рост заболеваемости гриппом типа А. Выявили 14 заболевших.

С первого октября начнется ежегодная кампания по вакцинации групп риска против гриппа. За счет средств областного бюджета городу выделили 24 260 доз вакцины.

«С начала года в Петропавловске зарегистрировали 4 708 случаев коронавируса. По каждому проводится эпидемиологическое расследование. Наибольший удельный вес заболевших – это люди в возрасте 60 лет и старше. Почти 30% инфицированных – работающие горожане, около 27% -пенсионеры, 12% - дети. В основном заражение происходило, когда человек контактировал с бессимптомными в местах массового скопления людей», - сообщила руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Галина Шарипова.