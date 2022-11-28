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Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет в СКО

28 Ноября 2022, 11:29
Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в несколько раз возросло количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидсезона в регионе зарегистрировали более 12 тысяч случаев ОРВИ и 173 лабораторно подтвержденных случая гриппа. В основном болеют дети и школьники.

Три недели назад выявленных случаев ОРВИ и гриппа было в два раза меньше.

Санитарные врачи называют одним из эффективных способов профилактики вакцинацию. По области прививку против гриппа получили 75 тысяч человек.

«Не стоит пренебрегать неспецифической профилактикой: правильно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления людей. Важно соблюдать правила личной гигиены, как можно чаще мыть руки с мылом. Вирус гриппа передается не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода при контакте грязных рук со слизистыми оболочками носа, глаз, рта», - отметили в пресс-службе.

Повышать иммунитет можно с помощью закаливания, соблюдения режима работы и отдыха, достаточного сна, полноценного питания, употребления чеснока и лука.

При первых признаках заболевания необходимо оставаться дома, вызвать врача, не посещать детский сад, школу во избежание дальнейшего распространения инфекции.


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