Заболеваемость гепатитом вдвое увеличилась в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Актау официально зарегистрировано четыре случая острого вирусного гепатита. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в два раза. Об этом сообщила главный специалист управления санэпидконтроля города Актау Омирнур Бекберген, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
Из существующих пяти видов заболевания у нас зафиксирован гепатит А.
«Вирусные гепатиты В,С,D,E не зарегистрированы. Напомню, что вирусный гепатит - это воспаление печени, заболевание, которое нарушает функцию органа вследствие заражения вирусом. Среди факторов инфицирования гепатитом А называют зараженную воду, немытые овощи и фрукты, а также несоблюдении правил личной гигиены», - прокомментировала специалист.
Что необходимо знать о гепатите?
Печень является жизненно важным органом в организме, в котором происходит переработка многих веществ, фильтрация крови и борьба с инфекциями. Когда печень воспалена или повреждена, ее работа нарушается и проявляется заболеванием, характеризующимся пожелтением кожи и глаз, повышенной температурой тела, общим недомоганием, усталостью, потерей аппетита, болью в животе, темной мочой и светлым калом.
Интенсивность заболевания варьируется в зависимости от многих факторов, течение болезни может даже ухудшаться или перейти в хроническую форму. Чрезмерное употребление алкоголя, токсинов, таких как четыреххлористый углерод, содержащийся в моющих средствах или определенных лекарственных препаратах, например, препаратах, содержащих парацетамол, а также некоторые медицинские состояния, могут стать причиной воспаления печени. Воспаление печени может быть вызвано также заражением вирусом. Наиболее распространенными типами вирусов гепатита являются вирусный гепатит B и С.
Каковы факторы инфицирования?
Гепатиты А и Е – через зараженную воду, немытые овощи и фрукты и несоблюдение правил личной гигиены.
Гепатиты В, С, D передаются через биологические жидкости человека - это через кровь, слюну, сперму, а также во время родов.
Каковы основные меры профилактики?
- вакцинация против гепатита А, В и Е;
- соблюдение правил личной гигиены;
- употребление чистой воды и безопасной пищи;
- использование личных гигиенических инструментов (маникюрные и педикюрные принадлежности, бритвы, зубные щетки);
- не делать пирсинг и татуировки в нестерильных условиях;
- безопасность половых контактов;
- соблюдение стерильности медицинских инструментов и оборудования;
- безопасность донорской крови.