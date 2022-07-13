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Заболеваемость COVID-19 выросла в СКО в 11 раз
13 Июля 2022 17:03

Заболеваемость COVID-19 выросла в СКО в 11 раз

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области резко возросла заболеваемость COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние две недели зарегистрировали 33 инфицированных коронавирусом. В сравнении с предыдущим аналогичным периодом наблюдается рост заболеваемости в 11 раз.

За минувшие сутки зафиксировали сразу 9 положительных результатов ПЦР-анализа. Все в Петропавловске. Из них у 7 человек есть симптомы заболевания.

По матрице оценки эпидемиологической ситуации Северо-Казахстанская область пока находится в «зеленой» зоне.

Общее число инфицированных с начала пандемии составило 44 420. Из них 81% имели симптомы заболевания.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


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Автор:
Корреспондент

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