Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Заболеваемость COVID-19 в мире растет на протяжении пяти недель - ВОЗ
29 Июля 2022 15:24

Заболеваемость COVID-19 в мире растет на протяжении пяти недель - ВОЗ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керхове заявила, что в последние пять недель число случаев COVID-19 в мире продолжает расти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вирусолог отмечает, что заболеваемость коронавирусом устойчиво растет на протяжении последних пяти-шести недель.

По ее словам, вариант COVID-19 «Омикрон» BA.5 доминирует во всем мире, и в настоящее время циркулирует множество подвариантов этого штамма вируса.

Эпидемиолог ВОЗ пояснила, что вирус продолжает распространяться в связи с интенсивными контактами людей при снижении санитарных мер, в том числе ношении масок и социального дистанцирования.

М. Керхове сказала, что число смертей также увеличилось за последние пять недель. По данным ВОЗ, некоторые группы населения не были вакцинированы либо не получили достаточное количество доз.

Половина летальных исходов прошлой недели была зафиксирована в Северной и Южной Америке, а около 33% смертей от коронавируса приходится на Европу.

Среди 50 стран с высокоми показателями заболеваемости коронавирусом в 35 за последнюю неделю зарегистрировано более чем 100-процентное увеличение числа смертей. В трех государствах число летальных исходов увеличилось более чем на 1000% на прошлой неделе.

«Это не та тенденция, которую мы бы хотели видеть сейчас. Хорошей новостью является то, что наши меры продолжали работать против всех вариантов, а также против всех подвариантов COVID-19. Нам просто нужно последовательно применять и использовать их, действительно сосредоточившись в основном на вакцинации тех, кто подвергается наибольшему риску, и используя другие меры для снижения риска заражения. В частности, маски, социальное дистанцирование, вентиляцию помещений и дистанционную работу по возможности», - сказала М. Керхове.
Новости по теме
ВОЗ рекомендует новый препарат для профилактики ВИЧ-инфекции
США заказали дополнительно 800 тыс. доз вакцины против оспы обезьян
Сложный и длительный процесс - Минздрав о признании вакцины QazVac в ВОЗ
Читайте также
ВОЗ рекомендует новый препарат для профилактики ВИЧ-инфекции
Число заболевших ковидом резко возросло в России
Продолжительность жизни в ФРГ сократилась на полгода из-за ковида
Реальное число случаев заболевания оспой обезьян может быть выше - ВОЗ
Семье скончавшейся вакцинированной от КВИ женщины присудили $324 тыс. в Японии
Более 14 млн детей в США инфицированы коронавирусом с начала пандемии
Столица Кыргызстана по заболеваемости COVID-19 перешла в «желтую» зону
Рост заболеваемости COVID-19 регистрируют в Армении
Популярное
1 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
2 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
3 Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
4 Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО
5 Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив