25 Мая 2022 21:29

Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает снижаться

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 102 новых локальных подтвержденных случая заражения коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно распространенному заявлению, во вторник в материковом Китае зарегистрировано 102 новых локальных подтвержденных случая заражения COVID-19, из них в Шанхае – 44, в Пекине – 41.

Помимо вышеуказанных китайских мегаполисов, новые случаи инфицирования коронавирусом выявлены в пяти других административно-территориальных единицах КНР, в том числе в городе Тяньцзинь (7) и провинции Сычуань (5).

Кроме того, за истекшие сутки в стране было зарегистрировано 418 новых бессимптомных носителей коронавируса, из них в Шанхае – 343 (в Китае статистика по бессимптомным ведется отдельно – прим.).

По состоянию на вторник количество заразившихся COVID-19 и проходящих лечение в медицинских учреждениях составляет 3699 человек.

За минувшие сутки летальных случаев от коронавируса не зафиксировано. С начала пандемии в Китае умерли 5244 человека.

В Пекине сохраняются жесткие ограничения по коронавирусу, количество жилых зон с повышенным уровнем риска заражения сократилось до 30. С 22 апреля в китайской столице выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.