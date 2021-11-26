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Заболеваемость Covid-19 в Европе стремительно растёт, в ЮАР выявлен новый штамм

26 Ноября 2021 01:32
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Заболеваемость Covid-19 в Европе стремительно растёт, в ЮАР выявлен новый штамм

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение вакцины «Пфайзер»- «Бионтек» для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Регулятор рекомендовал использовать уменьшенную дозу препарата. Окончательное решение примет Еврокомиссия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Заболеваемость Covid-19 в Европе стремительно растет. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что Европа вновь стала эпицентром пандемии коронавируса.

Во Франции за последнюю неделю в 2,5 раза увеличилось число случаев инфицирования среди детей от 6 до 10 лет. В ряде европейских стран населению уже предложена бустерная вакцинация. При этом в Германии полностью привиты менее 70% жителей, чтобы расширить охват, власти объявили прививку обязательной для военнослужащих.

На фоне тревожной статистики вводятся новые санитарные ограничения. В Словакии вступил в силу режим двухнедельного локдауна, в Чехии вновь действует режим ЧС. А в Еврокомиссии задумались над обновлением правил для поездок внутри ЕС.

Между тем ученые в ЮАР выявили новый штамм вируса, который может быть опаснее всех других вариантов — он содержит 32 мутации, что дает ему способность легче проникать в клетки человеческого тела.


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#Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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