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Заболеваемость COVID-19 в два раза снизилась в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Сентября 2022, 13:31
Заболеваемость COVID-19 в два раза снизилась в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области отметили снижение темпов инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние две недели в регионе выявили 180 человек с коронавирусом. Если сравнивать с предыдущим аналогичным периодом, то заболеваемость снизилась в два раза.

За минувшие сутки по области зарегистрировали всего шесть положительных результатов ПЦР-исследования на коронавирус. В том числе два – в Петропавловске, по одному – в Аккайынском, Жамбылском, Тайыншинском и районе М.Жумабаева.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, регион находится в «зеленой» зоне.

С начала пандемии коронавирус выявили в 46 187 случаях. Преобладают симптомные формы заболевания COVID-19 – около 37,7 тыс.


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