Заболеваемость COVID-19 среди школьников снижается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снижается заболеваемость COVID-19 во всех районах и во всех возрастных группах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова сообщила, что за последние две недели в области зарегистрировано 1 459 случаев коронавируса. В сравнении с аналогичным периодом, отмечается снижение заболеваемости в три раза.

За последние сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19 и выявлено 80 контактных.

«Нас радует снижение заболеваемости среди школьников. Если с 17-го января по 24-е февраля коронавирус выявили у 945 детей. Почти во всех школах. За последние три дня регистрируются от трех до одного случая», - сказала Т. Горлова.

С начала пандемии в области зарегистрировано 43 872 случая коронавируса. Из них 75% инфицированных выявили при их обращении за медицинской помощью, 16% – среди контактных и 9% – при профилактическом осмотре.

Наибольшее число инфицированных выявляется среди работающих североказахстанцев – 31%, чуть меньше – 28% – среди пенсионеров, на школьников приходится 8%. В возрастных категориях чаще всего коронавирус обнаруживают у людей от 65 лет.