Заболеваемость COVID-19 сократилась на 28% за прошедшую неделю - ВОЗ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения выпустила обновленные сведения о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, с 5 по 11 сентября 2022 года во всем мире число новых еженедельных случаев сократилось на 28 % по сравнению с предыдущей неделей. При этом было зарегистрировано более 3,1 млн новых случаев болезни.

Число летальных исходов от COVID-19 сократилось на 22 % по сравнению с предыдущей неделей, и зарегистрировано менее 11 тыс. смертельных случаев.

По состоянию на 11 сентября 2022 года во всем мире было зарегистрировано 605 млн подтвержденных случаев и более 6,4 млн смертей.