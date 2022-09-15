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    01:26, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Заболеваемость COVID-19 сократилась на 28% за прошедшую неделю - ВОЗ

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения выпустила обновленные сведения о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, с 5 по 11 сентября 2022 года во всем мире число новых еженедельных случаев сократилось на 28 % по сравнению с предыдущей неделей. При этом было зарегистрировано более 3,1 млн новых случаев болезни.

    Число летальных исходов от COVID-19 сократилось на 22 % по сравнению с предыдущей неделей, и зарегистрировано менее 11 тыс. смертельных случаев.

    По состоянию на 11 сентября 2022 года во всем мире было зарегистрировано 605 млн подтвержденных случаев и более 6,4 млн смертей.


    Теги:
    Коронавирус в мире ВОЗ Мировые новости
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