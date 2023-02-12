Заболеваемость COVID-19 снизилась в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Снижение заболеваемости COVID-19 в 1,1 раза отмечается в Акмолинской области. Об этом сообщил на брифинге заместитель главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серик Омарханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала 2023 года в Акмолинской области зарегистрировано 267 случаев COVID-19.

За предыдущую неделю - с 25 по 31 января - зарегистрирован 41 случай, а за последнюю с 1 по 7 февраля 2023 года в регионе зарегистрировано 35 случаев КВИ. Отмечается снижение заболеваемости в 1,1 раза.

«Наибольшая заболеваемость регистрируется среди детей 15-17 лет и взрослых в возрасте 41-50 лет, по профессиональному составу среди работающих», - проинформировал С. Омарханов.

Из заболевших в 2023 году 267 человек не вакцинированы 129 (48,3 %), не получили своевременно ревакцинацию 69 (25,8%), итого не имеют достаточного иммунитета 198 (74,1%).

По словам спикера, госпитализированы 10 больных COVID-19, занятость коечного фонда составляет 15,8%, половина из госпитализированных – дети.

«По данным ВОЗ, с октября 2022 года омикрон XBB был выявлен в 38 странах. В социальных сетях казахстанцы активно делятся ложной рассылкой о распространении нового штамма коронавируса омикрона XBB, известного также как «кракен». По данным пресс-службы Министерства здравоохранения РК, последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% выявлена циркуляция варианта омикрон. Вариант омикрона ХВВ «кракен» в Казахстане не выявлен», - отметил спикер.

По области в 2022 г. на секвенирование были направлены 62 положительные пробы COVID-19, из них в одной пробе выделен новый штамм «Цербер», который является мутацией вируса «Омикрон». 27 декабря 2022 г. дополнительно направлено шесть положительных проб COVID-19, результаты в работе.

«С начала прививочной кампании первым компонентом в регионе привиты 365 667 человек, что составляет от подлежащего населения 76,3%, а от общего числа населения - 46,5%. Вторым компонентом привиты 353 540 человек, от общего количества подлежащего контингента 73,8%, от общего числа населения 45,0%», - добавил С. Омарханов.