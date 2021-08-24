Заболеваемость COVID-19 снижается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 302 жителей Атырауской области. Это меньше, чем фиксировалось до третьей декады августа. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 302 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 187 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 55 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Индерском районе выявили 21 заболевшего, в Исатайском - троих, в Кызылкогинском районе - троих, в Макатском районе - 20, в Махамбетском районе - 13 человек.

Заболевание у 72 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 230 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 544 человека.В настоящее время в домашних условиях получают лечение 8 414 человек, в модульной больнице - 193, во второй областной больнице – 179 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 65, в кардиоцентре - 96, в железнодорожной больнице - 76 пациентов, в областной больнице - 159, в общежитиях- 96, в районных инфекционных стационарах - 352. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 410 человек.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, число привитых от COVID-19 в Атырауской области достигло 180 тысяч.