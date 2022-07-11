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Заболеваемость COVID-19 растет в СКО
11 Июля 2022 20:38

Заболеваемость COVID-19 растет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние две недели зарегистрировали 26 новых случаев заболевания COVID-19. В аналогичном предыдущем периоде был выявлен всего один инфицированный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние сутки у троих жителей региона обнаружили коронавирус. Инфекцию выявили у жителей Петропавловска, Айыртауского и района Шал акына. Один из них относится к категории бессимптомных носителей.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, регион находится в «зеленой» зоне.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 44 411 случаев коронавируса. Из них 81% - симптомные формы заболевания, завозных – 464, или 1% от общего количества.

В департаменте напомнили, что наиболее эффективным профилактическим действием, позволяющим разорвать цепь распространения инфекции, является вакцинация.



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Автор:
Корреспондент

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