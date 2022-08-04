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Заболеваемость COVID-19 растет среди госслужащих в Нур-Султане
4 Августа 2022 16:46

Заболеваемость COVID-19 растет среди госслужащих в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава РК Ажар Гиният сообщила, что в Нур-Султане выросла заболеваемость коронавирусом среди государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время пресс-конференции в СЦК Ажар Гиният ответила на вопрос о том, насколько часто заражаются коронавирусом члены Правительства, депутаты, госслужащие.

«Мы получаем статистику с Управления делами Президента, медслужбы, которая наблюдает за состоянием здоровья госслужащих. Видим рост заболевания среди госслужащих. В Нур-Султане идет рост заболеваемости, город находится в «желтой» зоне. Были единичные случаи - до 10 случаев, а сейчас ежесуточно выявляют до 100 случаев заболеваемости среди госслужащих», - сообщила министр здравоохранения.

Также на пресс-конференции главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что за последние несколько дней появилась тенденция к стабилизации ситуации в Нур-Султане. По ее словам, ежедневно снижается показатель госпитализации.


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