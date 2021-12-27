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Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ снижается в Павлодарской области

27 Декабря 2021 16:38
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Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ снижается в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С 20 по 26 декабря в Павлодарской области зарегистрирован 321 заболевший COVID-19, за предыдущую неделю с 13 по 19 декабря – 419, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Павлодарской области по состоянию на 27 декабря зарегистрировано 57 274 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. 31 727 случаев или 55,3% заболеваемости приходится на город Павлодар», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Сегодня зарегистрировано 44 случая КВИ: 27 случаев в Павлодаре, 8 - в Экибастузе. С 27 ноября Павлодарская область находилась в жёлтой зоне, с 25 декабря находится в зелёной по матрице оценки эпидситуации. В красной зоне она была с 4 июля 2021 года. Из регионов в жёлтой зоне сегодня – город Павлодар, Иртышский и Успенский районы, все остальные - в зелёной зоне.

«По КВИ в декабре отмечается заметное снижение заболеваемости. В октябре - 5472 случая, в ноябре - 3632, в декабре - 1674 (снижение в 2,2 раза), - добавили в ДСЭК. - По заболеваемости ОРВИ также отмечается снижение с начала декабря в 1,8 раза (с 2 по 8 декабря - 4118 случаев, с 16 по 22 декабря - 2362 случая)».

С 20 по 26 декабря в регионе зарегистрирован 321 заболевший COVID-19, за предыдущую неделю с 13 по 19 декабря – 419.

Напомним, 25 декабря Павлодарская область перешла из жёлтой в зелёную зону.

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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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