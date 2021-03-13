Заболели ли привитые вакциной от КВИ, рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой высказался о побочных эффектах после получения вакцины от коронавируса, а также ответил, выявились ли заболевшие среди вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо понимать, что сами по себе побочные действия крайне редкие при вакцинации. Мы заметили, что порядка 1% из всех вакцинированных имели местные реакции. Это нельзя даже назвать побочным действием, когда небольшое недомогание, или небольшая припухлость», - сказал Алексей Цой в интервью телеканалу «Хабар».

По информации министра, есть несколько случаев - примерно 3-4 случая, когда привитые люди заболели коронавирусом.

«По заболевшим есть несколько человек, которые еще до конца не развили свой иммунитет. Очень важно понимать, что вакцинация проводится в два этапа. Полноценный иммунитет, по данным разработчиков, возникает на 45-й день. То есть, в течение 45 дней с момента получения первой вакцины, если гражданин имел контакт с пациентом с коронавирусом, он может заболеть и это нормальная практика. Мы говорим, что нужно носить маски, оберегаться. Иммунитет возникает на 45-день и имеет стойкий характер», - отметил глава Минздрава.

«Но те, которые прошли полноценную вакцинацию, по ним пока не видели таких случаев», - уточнил Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения РК заявил, что он одним из первых планирует привиться казахстанской вакциной.