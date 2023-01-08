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Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области

8 Января 2023, 00:56
Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - В Бестерекском сельском округе Урджарского района Абайской области семья из 3 человек отправилась на прогулку в горы и пропала без вести во время сильного снегопада. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

После того, как знакомые семьи сообщили об исчезновении людей, на поиски выехала специальная группа спасателей, сформированная из специалистов по ЧС и сотрудников национального парка «Тарбагатай» при содействии акимата Урджарского района.

В результате совместной работы семья была найдена и спасена.

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