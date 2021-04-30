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    12:28, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Заблудившуюся пенсионерку нашел рудненский участковый

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 81-летнюю пенсионерку, которую целый день разыскивали родные, нашёл участковый Рудного, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, со словами благодарности на имя начальника департамента полиции области Аймагамбетова Б.И. обратилась жительница города Рудного Валентина Рощина.

    Валентина Анатольевна в своем письме благодарит участкового инспектора полиции УП города Рудного Ержана Ускинбаева, который приложил все усилия, чтобы разыскать ее свекровь Третьякову Людмилу Аркадьевну.

    Как рассказывают в полиции, 81-летняя бабушка около двух часов дня 29 апреля вышла из дома и не вернулась. После того, как самостоятельные поиски не принесли результатов, домочадцы обратились в полицию.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий пенсионерка найдена лейтенантом полиции у реки Тобол живой и здоровой.

    «Оперативно сработал участковый. Мы все переволновались. Я не представляю, что могло бы приключиться, если бы не старания сотрудника Ержана. Огромное спасибо вам за таких сотрудников!», - сказала Валентина Рощина.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Общество Правоохранительные органы
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