Заблудившуюся пенсионерку нашел рудненский участковый

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 81-летнюю пенсионерку, которую целый день разыскивали родные, нашёл участковый Рудного, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, со словами благодарности на имя начальника департамента полиции области Аймагамбетова Б.И. обратилась жительница города Рудного Валентина Рощина.

Валентина Анатольевна в своем письме благодарит участкового инспектора полиции УП города Рудного Ержана Ускинбаева, который приложил все усилия, чтобы разыскать ее свекровь Третьякову Людмилу Аркадьевну.

Как рассказывают в полиции, 81-летняя бабушка около двух часов дня 29 апреля вышла из дома и не вернулась. После того, как самостоятельные поиски не принесли результатов, домочадцы обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий пенсионерка найдена лейтенантом полиции у реки Тобол живой и здоровой.

«Оперативно сработал участковый. Мы все переволновались. Я не представляю, что могло бы приключиться, если бы не старания сотрудника Ержана. Огромное спасибо вам за таких сотрудников!», - сказала Валентина Рощина.