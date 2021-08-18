Заблудившуюся девочку нашли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее полицейские и волонтеры больше суток искали потерявшуюся девочку-подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

Как рассказали в полиции, 16 августа, около 16.30, на оперативный канал «102» управения полиции Семея позвонила 34-летняя женщина, которая попросила помощи в поиске ее 15-летней дочери, которая в этот день в 14.00 пошла в магазин и пропала.

Незамедлительно весь личный состав УП Семея был поднят по тревоге. Всего было задействовано 183 человека, в том числе 33 волонтера, и 39 единиц техники . После проведения развода комплексных сил сотрудники и добровольцы начали поиски и расклеили ориентировку на девочку.

В ходе разбирательств мама несовершеннолетней рассказала, что ее дочь попросила у нее 5000 тенге на косметику. Примерно в 14.00 девушка вышла в магазин, сказав, что пойдет покупать себе косметику. Около 16.30 мама позвонила на сотовый телефон дочери, но он был отключен. Беспокоясь за ребенка, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Местонахождение несовершеннолетней было установлено на следующий день, 17 августа, около 22.00.

Оказалось, девятиклассница, выйдя из дома, направилась к бабушке, проживающей в 408-м квартале. Пройдя через мост, направилась в сторону улицы Глинки, где заблудилась. Уставшая села на лавочку и уснула. На следующий день дошла до остановки «Новостройка», где, подойдя к неизвестной девушке, попросила ее подсказать, как доехать до 408-го квартала. После чего эта девушка привезла ее к бабушке.

В настоящее время 15-летняя девушка найдена. Мама подростка выразила благодарность всем неравнодушным людям, которые занимались поисками ее дочери.



