Заблудившихся в тумане двух рыбаков нашли на Самаркандском водохранилище

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 10 декабря с 17 часов 20 минут силами спасателей департамента по ЧС Карагандинской области проводились поиски рыбака на Самаркандском водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой ДЧС.

В связи с туманом и плохой видимость рыбак не мог найти обратную дорогу и заблудился.

Поиски проводились 3-мя группами, как пешим порядком, так и на автомобилях повышенной проходимости.

В ходе проведения поисковых работ на берег был доставлен ещё один заблудившийся рыбак, который также не мог самостоятельно найти обратную дорогу.

В 3 часа 30 минут заблудившийся рыбак был обнаружен.

Мужчина, 1948 г.р. из-за слабости и усталости не мог самостоятельно передвигаться и был доставлен спасателями на берег.





По результатам осмотра работниками скорой помощи установлено, что пострадавший в госпитализации не нуждается, ему оказана первая медицинская помощь.

В поисково-спасательных работах было задейстововано 14 человек и 2 единицы техники ДЧС Карагандинской области.





Площадь поиска составила 12 квадратных километров. Проведение работ было крайне осложнено сильным туманом и ограниченной видимостью.

С пострадавшим имелась телефонная связь, однако в связи с плохой видимостью и попытками самостоятельно выйти на берег, рыбак не мог даже примерно указать своё местоположение.

Кроме того, заряд телефона был низким. Разговоры с ним были ограничены. После полуночи телефон окончательно разрядился.

Из-за проблем со слухом мужчина не слышал подаваемых спасателями звуковых сигналов.

В связи с имеющимися промоинами основные поисковые мероприятия проводились пешим порядком путём прочёсывания акватории.

Спасатели напоминают, что выход на лёд при плохой видимости и в тёмное время суток не допускается.