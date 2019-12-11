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Заблудившихся в тумане двух рыбаков нашли на Самаркандском водохранилище
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 10 декабря с 17 часов 20 минут силами спасателей департамента по ЧС Карагандинской области проводились поиски рыбака на Самаркандском водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой ДЧС.
В связи с туманом и плохой видимость рыбак не мог найти обратную дорогу и заблудился.
Поиски проводились 3-мя группами, как пешим порядком, так и на автомобилях повышенной проходимости.
В ходе проведения поисковых работ на берег был доставлен ещё один заблудившийся рыбак, который также не мог самостоятельно найти обратную дорогу.
В 3 часа 30 минут заблудившийся рыбак был обнаружен.
Мужчина, 1948 г.р. из-за слабости и усталости не мог самостоятельно передвигаться и был доставлен спасателями на берег.
По результатам осмотра работниками скорой помощи установлено, что пострадавший в госпитализации не нуждается, ему оказана первая медицинская помощь.
В поисково-спасательных работах было задейстововано 14 человек и 2 единицы техники ДЧС Карагандинской области.
Площадь поиска составила 12 квадратных километров. Проведение работ было крайне осложнено сильным туманом и ограниченной видимостью.
С пострадавшим имелась телефонная связь, однако в связи с плохой видимостью и попытками самостоятельно выйти на берег, рыбак не мог даже примерно указать своё местоположение.
Кроме того, заряд телефона был низким. Разговоры с ним были ограничены. После полуночи телефон окончательно разрядился.
Из-за проблем со слухом мужчина не слышал подаваемых спасателями звуковых сигналов.
В связи с имеющимися промоинами основные поисковые мероприятия проводились пешим порядком путём прочёсывания акватории.
Спасатели напоминают, что выход на лёд при плохой видимости и в тёмное время суток не допускается.
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