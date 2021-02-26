Заблудившихся в метель отца и сына спасли в Карагандинской области
К поисково-спасательным работам были привлечены силы подразделений ДЧС, полиции, местных исполнительных органов, местных жителей и организаций. Всего в поисках были задействованы 24 человека и 8 единиц техники.
Поисково-спасательные работы были сильно осложнены погодными условиями.
«25 февраля в 19:30 поисковой группой пропавшие были найдены в 18 км от места их выезда. Из-за непогоды мужчины сбились с пути и оказались в соседней зимовке, где и решили переждать улучшения погоды. В медицинской помощи найденные не нуждались», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Спасатели настоятельно рекомендует воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населённых пунктов при ухудшении погодных условий, одеваться соответственно изменениям погоды.
Обо всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или 8(7212)43-36-36, 43-37-37.