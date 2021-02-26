РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:17, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Заблудившихся в метель отца и сына спасли в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Улытауском районе Карагандинской области проводились поиски 38-летнего мужчины и его 16-летнего сына, которые выехали 24 февраля на тракторе из зимовки Жангельдинского сельского округа и не вернулись, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К поисково-спасательным работам были привлечены силы подразделений ДЧС, полиции, местных исполнительных органов, местных жителей и организаций. Всего в поисках были задействованы 24 человека и 8 единиц техники.

    Поисково-спасательные работы были сильно осложнены погодными условиями.

    «25 февраля в 19:30 поисковой группой пропавшие были найдены в 18 км от места их выезда. Из-за непогоды мужчины сбились с пути и оказались в соседней зимовке, где и решили переждать улучшения погоды. В медицинской помощи найденные не нуждались», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Спасатели настоятельно рекомендует воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населённых пунктов при ухудшении погодных условий, одеваться соответственно изменениям погоды.

    Обо всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или 8(7212)43-36-36, 43-37-37.


    Фото иллюстративное
    Теги:
    Погода МЧС Происшествия, ЧС Другие государственные органы Карагандинская область Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!