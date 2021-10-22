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    18:45, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Заблудившихся в лесу супругов-пенсионеров нашли в Акмолинской области

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    ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - Заблудившуюся семейную пару пенсионеров, на поиски которых были привлечены более 140 человек, в том числе и шесть кинологов, нашли в лесном массиве в 35 км от села Байтерек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, на поиски семейной пары был ориентирован личный состав Зерендинского и Сандыктауского районных отделов полиции. Узнав о потерявшихся гражданах, начальник Зерендинского районного отдела полиции подполковник Рустам Маташев вместе с егерями, хорошо ориентирующимися в здешних лесах, провел инструктаж.

    «Разбившись на поисковые группы, всю ночь полицейские прочесывали местность. Без сна и отдыха пожилых пенсионеров искали более 140 человек: около сотни сотрудников полиции, в том числе 6 кинологов с собаками и 25 сотрудников СОБРа, представители местных исполнительных органов, егери, сотрудники ОЧС. 21 октября около 14:00 супругов нашли в лесном массиве в 35 км от села Байтерек», - пояснили в ведомстве.

    Пенсионерка Алтынай Балтакужиновна рассказала, что ночью в лесу было очень холодно. В поисках дороги они с супругом устали. К тому же, Каиржан Баржаксымович передвигается с помощью трости. Женщина поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках.

    Сейчас жизни и здоровью супругов Баялиных ничего не угрожает.

    Напомним, ранее сообщалось о поисках двух супругов-пенсионеров в Зерендинском районе Акмолинской области. О пропаже родителей заявил 36-летний житель села Айдабол. Как оказалось, 20 октября на автомашине марки «Хонда» супруги направлялись в село Кошкарбай, ехали по полевой дороге. В пути случилась неприятность: спустило колесо. 66-летний мужчина посчитал, что они найдут дорогу до села. Супруги оставили автомобиль и продолжили путь пешком. Однако когда стало темнеть, они поняли, что заблудились и позвонили сыну. А тот, в свою очередь, сообщил полицейским о родителях, оказавшихся в сложной ситуации, и попросил о помощи.



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    Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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