Заблудившихся в 40-градусный мороз трактористов спасли полицейские области Абай

В области Абай полицейские спасли заблудившихся в 40-градусный мороз двух трактористов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В пресс-службе ДП сообщили, что 22 февраля в 01:24 поступило обращение от оператора канала «103» о том, что в 4 км от зимовки Шабак в Жарминском районе двое мужчин подают сигнал о помощи.

Звонивший сообщил, что вместе с коллегой вечером выехал из зимовки в село Суык булак, когда по пути следования дизельное топливо трактора замерзло, и мужчины решили вернуться обратно, однако заблудились. Мобильная связь местами отсутствовала, позже при минусовой температуре стал разряжаться телефон. Блуждая по степи, мужчины периодично дозванивались до экстренных служб, сообщая, что сильно замерзли.

На вызов о помощи сразу выехали участковые инспекторы полиции Жарминского района.

- Поиски затруднялись тем, что заблудившиеся не могли передать свои координаты. Капитан полиции Дастан Иманов и лейтенант полиции Еркебұлан Самалхан приняли решение искать людей с места, откуда они выехали, по следам от колес, поняв приблизительное направление. Блуждая по степи на автомобиле, полицейские сами застряли в снежной ловушке, оставив транспорт, решили пешком продолжать поиски, понимая, что при температуре воздуха -39 градусов каждая минута дорога. Рискуя своими жизнями, получив легкое обморожение рук, полицейские все же нашли трактористов через 2 км. Они не так далеко отошли от трактора, - рассказали в пресс-службе.

Самым сложным был обратный путь к служебной машине, время шло медленно, нужно было помогать идти обессиленным от мороза трактористам.