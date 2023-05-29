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    Заблудившихся туристов спасли в ущелье Аюсай

    29 Мая 2023, 23:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трое туристов утром ушли в горы в ущелье Аюсай, вечером они должны были вернуться домой, но в город Алматы таки не спустились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 мая в 01:06 в РОСО МЧС поступило сообщение от ДЧС Алматы, что в ущелье Аюсай потерялся мужчина. Связи с потерявшимися нет, точной геолокации тоже. Заявителями были родственники туриста. Как оказалось, группа туристов из трех человек списались в социальных сетях и ушли в горы по маршруту, начиная от ущелья Алмарасан, дальше ущелье Проходное, потом в ущелье Аюсай. Вечером туристы должны были вернуться домой, но в город не спустились. На их поиски отправилась оперативная группа РОСО в количестве 7 человек личного состава, в том числе 1 кинологический расчёт», - сообщили в пресс-службе РОСО.

    В 03:10 сотрудники МЧС прибыли в ущелье Аюсай и приступили к поиску. Спасатели разделились на две группы: первая начала поиски с Космостанции, а вторая пошла через ущелье Проходное.

    «Рано утром позвонили родственники мужчины и сообщили, что с ними всё в порядке, группа ночевала в горах. Сейчас идут через третий водопад в ущелье Аюсай. Спустя некоторое время один из потерявшихся отправил супруге смс-сообщение, что они не уверены, правильно ли спускаются. Просят спасателей помочь в спуске. В 15:30 руководитель спасательного подразделения передал информацию, что потерявшиеся туристы обнаружены выше второго водопада в ущелье Аюсай, спускаются к машине. В медицинской помощи не нуждаются. Спасены три человека, мужчина 1993 года рождения, и двое граждан России - женщина 1990 года рождения и мужчина 1980 года рождения», - отметили в ведомстве.

    Ранее также сообщалось о спасении троих туристов в горах Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
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