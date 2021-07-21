Заблудившихся после рыбалки пенсионера и его дочь-инвалида отыскали костанайские полицейские
Полицейские и волонтеры искали пропавших отца и дочь более семи часов. Звонок о том, что в Мендыкаринском районе пропал 82-летний пенсионер и его дочь инвалид-колясочник, поступил из Алматы. Взволнованная женщина сообщила, что ей дозвонилась ее сестра и рассказала, что они с отцом забуксовали, возвращаясь с рыбалки на реке Убаган. В этот день шел сильный дождь.
Как рассказали в полиции, отец пошел за помощью, оставив дочь в машине. На момент звонка его не было уже более пяти часов. Место, где они находятся, она точно сообщить не смогла. Поисковый отряд «Регион-10» и полицейские незамедлительно отправились на поиски пропавших.
«Волонтеры и полицейские доехали до деревни Борки Мендыкаринского района. Путь к реке лежал именно через этот поселок. Поиски начали оттуда, - рассказала руководитель поискового отряда «Регион-10» Ирина Карпенко. - Свою помощь предложили и местные жители. Более пяти человек присоединились к поисковой операции».
Участковый капитан полиции Куантай Сабырканов постоянно разговаривал с девушкой и просил ее сообщать ориентиры местности. Хорошо зная территорию, участковый и поисковики смогли обнаружить машину.
Отца нашли в 40 километрах от поселка Борки, он заблудился. Семье оказали помощь: машину вытащили, отец с дочерью благополучно добрались домой – в город Костанай.
«Спасибо всем, кто нас искал. Я всегда беру дочь на рыбалку. Это и свежий воздух, и масса впечатлений. Очень переживал за нее, ведь так надолго ее не оставляем никогда», - рассказал пенсионер.
В полиции отмечают, что поисковый отряд «Регион-10» активно сотрудничает с полицейскими. Только с начала года совместными усилиями было разыскано более 20 человек.