Заблудившихся после рыбалки пенсионера и его дочь-инвалида отыскали костанайские полицейские

Как рассказали в полиции, отец пошел за помощью, оставив дочь в машине. На момент звонка его не было уже более пяти часов. Место, где они находятся, она точно сообщить не смогла. Поисковый отряд «Регион-10» и полицейские незамедлительно отправились на поиски пропавших.

«Волонтеры и полицейские доехали до деревни Борки Мендыкаринского района. Путь к реке лежал именно через этот поселок. Поиски начали оттуда, - рассказала руководитель поискового отряда «Регион-10» Ирина Карпенко. - Свою помощь предложили и местные жители. Более пяти человек присоединились к поисковой операции».

Участковый капитан полиции Куантай Сабырканов постоянно разговаривал с девушкой и просил ее сообщать ориентиры местности. Хорошо зная территорию, участковый и поисковики смогли обнаружить машину.

Отца нашли в 40 километрах от поселка Борки, он заблудился. Семье оказали помощь: машину вытащили, отец с дочерью благополучно добрались домой – в город Костанай.

«Спасибо всем, кто нас искал. Я всегда беру дочь на рыбалку. Это и свежий воздух, и масса впечатлений. Очень переживал за нее, ведь так надолго ее не оставляем никогда», - рассказал пенсионер.

В полиции отмечают, что поисковый отряд «Регион-10» активно сотрудничает с полицейскими. Только с начала года совместными усилиями было разыскано более 20 человек.