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    12:20, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Заблудившихся после рыбалки пенсионера и его дочь-инвалида отыскали костанайские полицейские

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 82-летний пенсионер и его дочь-инвалид заблудились, когда возвращались с рыбалки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    Полицейские и волонтеры искали пропавших отца и дочь более семи часов. Звонок о том, что в Мендыкаринском районе пропал 82-летний пенсионер и его дочь инвалид-колясочник, поступил из Алматы. Взволнованная женщина сообщила, что ей дозвонилась ее сестра и рассказала, что они с отцом забуксовали, возвращаясь с рыбалки на реке Убаган. В этот день шел сильный дождь.

    Как рассказали в полиции, отец пошел за помощью, оставив дочь в машине. На момент звонка его не было уже более пяти часов. Место, где они находятся, она точно сообщить не смогла. Поисковый отряд «Регион-10» и полицейские незамедлительно отправились на поиски пропавших.

    «Волонтеры и полицейские доехали до деревни Борки Мендыкаринского района. Путь к реке лежал именно через этот поселок. Поиски начали оттуда, - рассказала руководитель поискового отряда «Регион-10» Ирина Карпенко. - Свою помощь предложили и местные жители. Более пяти человек присоединились к поисковой операции».

    Участковый капитан полиции Куантай Сабырканов постоянно разговаривал с девушкой и просил ее сообщать ориентиры местности. Хорошо зная территорию, участковый и поисковики смогли обнаружить машину.

    Отца нашли в 40 километрах от поселка Борки, он заблудился. Семье оказали помощь: машину вытащили, отец с дочерью благополучно добрались домой – в город Костанай.

    «Спасибо всем, кто нас искал. Я всегда беру дочь на рыбалку. Это и свежий воздух, и масса впечатлений. Очень переживал за нее, ведь так надолго ее не оставляем никогда», - рассказал пенсионер.

    В полиции отмечают, что поисковый отряд «Регион-10» активно сотрудничает с полицейскими. Только с начала года совместными усилиями было разыскано более 20 человек.



    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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