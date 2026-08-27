Заблудившихся ночью в горах парня и девушку спасли в Алматы

В Карасайском районе Алматинской области ночью провели поисково-спасательную операцию. Молодой человек и девушка заблудились в районе поляны «Терра» на высоте около 2 600 метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

На номер 112 поступил звонок от молодого человека, который сообщил, что вместе с девушкой потерял ориентир в горах. Заряд телефона был на исходе, после чего связь с ними прервалась.

На поиски выдвинулись спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы.

В результате были найдены молодой человек 2006 года рождения и девушка 2005 года рождения. Спасатели сопроводили их до парковки «Алма-Арасан». В медицинской помощи молодые люди не нуждались и самостоятельно отправились домой.

В МЧС РК напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее сообщать близким маршрут, проверять прогноз погоды, брать полностью заряженный телефон и внешний аккумулятор, а также не сходить с безопасных маршрутов.

Напомним, 24 августа в горах возле Большого Алматинского озера спасатели помогли четырем девушкам, которые сбились с маршрута на высоте около 2 500 метров и не смогли самостоятельно продолжить спуск. Медицинская помощь им не потребовалась.

Также 6 августа в Алматинской области спасатели эвакуировали двух туристов из России с высоты 3 510 метров. Они получили травмы во время похода в Талгарском районе.