Заблудившиеся двое жезказганцев неделю жили в степи

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Инспекторы «Охотзоопром» спасли жителей Жезказгана, заблудившихся в степи, передает МИА «Казинформ».

«10 ноября 2019 года около 17 часов во время проведения рейдовых мероприятий по охране сайгаков инспекторы Кызылординского филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» на территории между Карагандинской и Кызылординской областях в степной местности «Солдат» встретили двоих жителей Жезказгана Сергея Таращика (1977 г.р.) и Марину Шульцу (1977 г.р.). 2 ноября они выехали на рыбалку на автомобиле «Лада». Попали в буран и потерялись в степи. Семь дней жили в степи, искали населенный пункт и людей. Но никого не встретили. В это время пили воду из лужи. При обнаружении пропавших людей инспекторы «Охотзоопром» оказали всю необходимую помощь. Заправили, зарядили севший аккумулятор и завели автомобиль, покормили и сообщили в ДЧС. Родными уже был объявлен розыск. Инспекторы сопроводили до ближайшего населенного пункта, указали дорогу и передали сотрудникам ДЧС», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

По его словам, отправляясь на поиски еды, мужчина с женщиной оставили записку на автомобиле.

«Текст из записки: «Спасите нас. Мы заблудились. Бензин кончился. Уже 7 дней стоим. Пошли по дороге на какую-то военную базу разрушенную. Поищем воды и дров. К машине вернемся. База находится в 30-40 км от нас. Дорога между столбов. Не бросайте нас». Друзья, просим вас всех соблюдать технику безопасности и выезжать на рыбалку подготовленными. Имена героев «Охотзоопрома»: Саттыбаев Габит (старший группы), Туякбаев Бакыт, Жарылкасынов Бек», - говорится в сообщении пресс-секретаря Комитета лесного хозяйства и животного мира.