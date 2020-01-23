Заблудившейся бабушке в Талдыкоргане полицейские помогли добраться домой
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в социальных сетях неравнодушные граждане разместили фото пожилой женщины сопроводив пояснительным текстом, что бабушка, возможно, заблудилась и не может добраться домой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»
На размещенную в Интернете информацию быстро отреагировали сотрудники городской полиции, выехавшие по указанному адресу и отыскавшие пенсионерку на одной из автобусных остановок областного центра.
«Пожилая женщина оказалась местной жительницей, 1942 года рождения, адрес местожительства которой нашим патрульным удалось быстро установить. В настоящее время бабушка сопровождена к себе домой сотрудниками патрульной полиции Нуржаном Кыстаубаевым и Бериком Карипбаевым», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Также полицейские выразили благодарность блогеру под ником «taldykorganec.insta « и всем неравнодушным гражданам, вовремя сообщившим о нуждающейся в помощи бабушке.
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