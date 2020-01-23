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Заблудившейся бабушке в Талдыкоргане полицейские помогли добраться домой

23 Января 2020 20:50
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Заблудившейся бабушке в Талдыкоргане полицейские помогли добраться домой

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в социальных сетях неравнодушные граждане разместили фото пожилой женщины сопроводив пояснительным текстом, что бабушка, возможно, заблудилась и не может добраться домой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

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На размещенную в Интернете информацию быстро отреагировали сотрудники городской полиции, выехавшие по указанному адресу и отыскавшие пенсионерку на одной из автобусных остановок областного центра.

«Пожилая женщина оказалась местной жительницей, 1942 года рождения, адрес местожительства которой нашим патрульным удалось быстро установить. В настоящее время бабушка сопровождена к себе домой сотрудниками патрульной полиции Нуржаном Кыстаубаевым и Бериком Карипбаевым», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Также полицейские выразили благодарность блогеру под ником «taldykorganec.insta « и всем неравнодушным гражданам, вовремя сообщившим о нуждающейся в помощи бабушке.


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Ключевые слова: Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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