Заблудившейся 91-летней бабушке помогли жители и полицейские Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Неравнодушные горожане и полицейские Петропавловска помогли пожилой женщине, страдающей потерей памяти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Социальные сети стали одним из средств связи полиции с населением. Жители Петропавловска уже привыкли получать четкие официальные ответы на публикации, касающиеся общественной безопасности. Среди злободневных тем — дорожно-транспортные происшествия, нарушения правил дорожного движения, недостатки дорожно-транспортной инфраструктуры и нарушения общественного порядка. По сигналам от населения проводятся проверки, их результаты полицейские публикуют в ответах.

28 декабря в Instagram горожанка рассказала о том, что ее супруг, водитель такси, вместе с клиентом подобрали на ночном тротуаре замерзшую пенсионерку. Она не могла вспомнить свой адрес. Тогда таксист вызвал полицию. Автор завершила публикацию словами: «Мы переживаем за нее, хотелось бы знать, нашлись ли родственники бабушки».

На следующий день под публикацией появился ответ УП города Петропавловска.

«По прибытии на место сотрудниками полиции были выяснены паспортные данные бабушки и ее адрес проживания. Полицейские благополучно проводили ее до квартиры», – говорится в сообщении.

91-летняя пенсионерка проживает одна и страдает потерей памяти. Патрульные полицейские сообщили о ней в участковый пункт полиции, теперь бабушку взял на заметку участковый инспектор.

«Размещаемые комментарии направлены на разъяснение норм законодательства и объективное информирование населения о происшествиях. Реагирование на публикации в социальных сетях — одна из форм реализации принципа «полиции шаговой доступности», ориентированной на сервисную модель работы. В 2021 году полицейские области разместили в социальных сетях свыше 1100 комментариев», — говорит начальник ДП СКО Марат Тулебаев.

