-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заблудившегося возле аэропорта Костаная мужчину спасли транспортные полицейские
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Заблудившегося возле аэропорта жителя Костаная транспортные полицейские нашли и доставили домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.
«Около 2.30 ночи на пульт «102» позвонил мужчина и сообщил, что заблудился и чувствует себя плохо. Дежурный линейного отдела полиции на ст. Костанай незамедлительно ориентировал группу патрульной полиции линейного отдела полиции в аэропорту г. Костанай по вызову. П олицейские установили местонахождение мужчины и вызвали бригаду скорой помощи. После оказания медицинской помощи, полицейские доставили его домой», - говорится в сообщении ДП.
В свою очередь, 37-летний житель Костаная Николай Симонов поблагодарил полицейских за оказанную своевременную помощь.
«Хочу сказать спасибо полицейским патрульной полиции ЛоП в аэропорту г. Костанай старшему сержанту Дощанову М. и сотрудникам полиции УП г. Костанай старшему лейтенанту Шайжанову Б.Ж, сержанту полиции Минукову М. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции пришедшим ко мне на помощь в экстремальной и опасной для моей жизни ситуации»,- написал он в своем письме, адресованном руководству.
В адрес Департамента полиции на транспорте с начала текущего года поступили десятки писем со словами благодарности. Сами полицейские о своей работе говорят, что лучшая награда – благодарность от граждан.
- В ходе конфликта Жамбылской области было повреждено более 30 частных домов
- В ходе конфликта в Жамбылской области огнестрельные ранения получили полицейские
- Столичных госслужащих отправили в СИЗО
- Полиция расследует конфликт в Жамбылской области
- Двух преступников нашли среди бродяг в СКО
- Школьник обворовывал автомобили в Семее
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана