Заблудившегося возле аэропорта Костаная мужчину спасли транспортные полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Заблудившегося возле аэропорта жителя Костаная транспортные полицейские нашли и доставили домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

«Около 2.30 ночи на пульт «102» позвонил мужчина и сообщил, что заблудился и чувствует себя плохо. Дежурный линейного отдела полиции на ст. Костанай незамедлительно ориентировал группу патрульной полиции линейного отдела полиции в аэропорту г. Костанай по вызову. П олицейские установили местонахождение мужчины и вызвали бригаду скорой помощи. После оказания медицинской помощи, полицейские доставили его домой», - говорится в сообщении ДП.

В свою очередь, 37-летний житель Костаная Николай Симонов поблагодарил полицейских за оказанную своевременную помощь.

«Хочу сказать спасибо полицейским патрульной полиции ЛоП в аэропорту г. Костанай старшему сержанту Дощанову М. и сотрудникам полиции УП г. Костанай старшему лейтенанту Шайжанову Б.Ж, сержанту полиции Минукову М. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции пришедшим ко мне на помощь в экстремальной и опасной для моей жизни ситуации»,- написал он в своем письме, адресованном руководству.

В адрес Департамента полиции на транспорте с начала текущего года поступили десятки писем со словами благодарности. Сами полицейские о своей работе говорят, что лучшая награда – благодарность от граждан.



