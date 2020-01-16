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Заблудившегося во время бурана чабана нашли в Карагандинской области

16 Января 2020 15:15
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Заблудившегося во время бурана чабана нашли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вблизи Балхаша спасатели провели поиски пропавшего мужчины, который, несмотря на буран, пошел искать скот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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15 января с 21:00 проводились поисково-спасательные работы вблизи п. Конырат города Балхаша. Обеспокоенные родственники сообщили о пропаже мужчины 1957 г.р., который ориентировочно в 14:00 вышел за скотом из крестьянского хозяйства и не вернулся. Поисковые работы проводились силами подразделений ДЧС Карагандинской области и родственниками пропавшего. Всего в поисково-спасательных работах было задействовано 15 человек и 5 единиц техники.

В 22:40 мужчина был обнаружен примерно в 1,5 км от крестьянского хозяйства. Из-за сильного бурана и плохой видимости мужчина не мог сориентироваться и найти обратную дорогу. Спасатели помогли ему вместе со скотом вернуться домой.

Спасатели рекомендуют населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.



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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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