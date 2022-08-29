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Заблудившегося в тростниковых зарослях у Каспия мужчину ищут в Атырауской области
29 Августа 2022 18:29

Заблудившегося в тростниковых зарослях у Каспия мужчину ищут в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заблудившегося на побережье Каспийского моря в тростниковых зарослях мужчину ищут в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. ночью в полицию на телефон 102 позвонил мужчина. Он сообщил, что заблудился в тростниковых зарослях в прибрежной зоне Каспийского моря в районе полуострова Пешной пригородного Дамбинского сельского округа.
Поисками занялись сотрудники департамента по ЧС региона и полицейские. Однако пока мужчина не найден, а телефон, с которого звонили в полицию, отключен.
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