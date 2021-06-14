Заблудившегося в степи сельчанина отыскали костанайские полицейские

Как рассказали в департаменте полиции области, 37-летний житель села Арка Камыстинского района работает в полеводческой бригаде.

«Домой мужчина решил идти пешком ночью и рассчитывал преодолеть расстояние в 40 км. Супруге сообщил, что будет скоро. Утром сельчанин не вернулся домой. Обеспокоенная супруга обратилась к участковому инспектору полиции, старшему лейтенанту Жанибеку Байбакирову, и попросила найти мужа. Незамедлительно в село Арка прибыла оперативная группа отдела полиции Камыстинского района. К поискам подключился управляющий отделения №2 ТОО «Алтынсарино» Иван Сотник», - рассказали в ведомстве.

Полицейские начали поиски мужчины в степи. Как оказалось, ранее пропавший мужчина позвонил в полицию и описал местность. В итоге его нашли в 20 километрах от села Арка на территории района Б. Майлина. Оказалось, что ночью мужчина заблудился и почти сутки шел не в том направлении.

«Прийти вовремя на помощь - наша главная задача. Самое главное, что мужчина найден, жив и здоров. Благодарю Ивана Сотника за содействие в поиске местного жителя», - сказал участковый инспектор полиции Жанибек Байбакиров.