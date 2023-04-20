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Заблудившегося в непогоду сельчанина нашли костанайские спасатели

Автор:  
Жанна Мусабаева
20 Апреля 2023, 23:00
Заблудившегося в непогоду сельчанина нашли костанайские спасатели

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Житель Камыстинского района вышел на поиски домашнего скота и заблудился в степи. Самостоятельно найти путь домой мужчина не смог. На помощь подоспели спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, 19 апреля в 08:40 на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Камыстинском районе пропал житель поселка Аралколь.

Оказалось, что мужчина 1983 года рождения ушёл на поиски домашнего скота и заблудился в степи. Родственники сообщили об этом в полицию, а те, в свою очередь, обратились в службу спасения.

«Накануне в окрестностях поселка Аралколь выпали обильные осадки в виде снега и дождя. Поэтому из-за буксировки колес по раскисшему солончаку проехать на обычной технике не представлялось возможным. Тогда в район поисковых работ направилась группа спасателей подразделения города Житикара. На высокопроходимой технике ЯМАЛ Н-4 они приступили к поиску потерявшегося сельчанина. Спустя несколько часов его нашли в 30 км от Аралколь и доставили по месту жительства»,- сообщили в ведомстве.

Спасенный мужчина в медицинской помощи не нуждался.


Костанайская область   Происшествия   МЧС  
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