Заблудившегося пастуха нашли полицейские в Костанайской области

12 Декабря 2022, 18:05

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – 45-летнего пастуха из села Октябрьское Кособинского сельского округа Карабалыкского района искали в степи полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина ушел в степь для поиска пропавшей отары овец. Спустя сутки семья пастуха забила тревогу и обратилась в полицию, сообщив, что он не вернулся домой. Его сотовый телефон был отключен.

Полицейские совместно с пограничными службами сразу, как только поступил вызов, отправились на место, где предположительно мог находиться пастух. Полицейские смогли спустя два часа найти обессиленного пастуха.

«Искать в снежной степи сложно, особенно когда не знаешь в какую сторону идти, но мы с коллегами быстро сориентировались и разделились на несколько групп. Спустя два часа поисков, нашли потерявшегося пастуха и его овец в 30 км от села Октябрьское. Он был практически без сил, очень сильно замерз, ночевал в степи прямо на снегу. Сотрудники сразу оказали ему первую помощь и отвезли домой», - говорит заместитель начальника отдела полиции Карабалыкского района, подполковник Жандос Баймуханов.

Семья пастуха написала благодарственное письмо в адрес сотрудников полиции. В нем семья Раевых выражает огромную благодарность сотрудникам отдела полиции Карабалыкского района и пограничной службы.

«Выражаем признательность участковому капитану полиции Олжасу Магамбетову, майору полиции Ринату Кожамуратову, а также начальнику пограничной службы «Аят» капитану Ердаулету Өмірбекову и его сотрудникам, которые оказали содействие в поисках нашего брата, мужа, отца, Раева Т.А. Благодаря слаженным оперативным действиям наш брат, муж, отец был найден. Искренне благодарим за ваш нелегкий труд! От всего сердца желаем каждому из вас, крепкого здоровья, семейного счастья и оптимизма», - сказано в письменном обращении.

Фото: polisia.kz