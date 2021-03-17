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    13:07, 17 Март 2021 | GMT +6

    Заблудившегося мужчину с проблемами слуха нашли полицейские СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские в течение нескольких часов нашли мужчину, о пропаже которого сообщили родственники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, около одиннадцати часов вечера стражам порядка сообщили о нетрезвом мужчине на улице Жамбыла. Оказалось, что это пропавший петропавловец, который уже изрядно устал от блужданий по городу.

    «Будучи инвалидом II группы по слуху, он плохо ориентировался в городе и с радостью встретил полицейских, которые доставили его в отдел. После необходимых процедур мужчина вернулся домой. Всего за ночную смену — с 20 часов вечера по 5 часов утра — патрульные Петропавловска отработали 24 различных вызова», - сообщил командир батальона патрульной полиции Канат Алимжанов.

    Он добавил, что на патрульных полицейских возложено обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, выявление, пресечение и раскрытие латентных преступлений и преступлений по горячим следам. Они первыми прибывают на места преступлений, нередко осуществляют задержание подозреваемых.


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    МВД РК Северо-Казахстанская область Семь граней Великой степи Правоохранительные органы
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