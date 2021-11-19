+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заблудившегося мальчика нашли полицейские в ВКО

19 Ноября 2021 10:02
Поделиться:
Заблудившегося мальчика нашли полицейские в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Заблудившегося мальчика вернули маме полицейские Алтая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
«Синтетику» изъяли у алматинца при пересечении государственной границы в Жамбылской области
Полицейские вернули родителям пропавшего четырехлетнего малыша в Туркестанской области Пропавших в буран отца и сына искали двое суток в Кызылординской области Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар

17 ноября около 16:00 часов сотрудниками взвода патрульной полиции отдела полиции района Алтай проводилось пешее патрулирование по улице Тәуелсіздік, в ходе которого к полицейским подошел мальчик, который сообщил о том, что заблудился и не может найти дорогу домой. Сотрудники полиции Даурен Заркымканов и Ержан Кусаинов стали расспрашивать ребенка. Восьмилетний мальчик, возвращаясь со спортивной секции, направился домой по другой улице и заблудился. Пройдя несколько кругов по улицам города, ребенок увидел стражей порядка и обратился к ним за помощью. Мальчик был растерян и переживал за то, что мама начнет беспокоиться. Полицейскими в течение пяти минут был установлен адрес проживания, после чего ребенок был передан матери.

«Благодарю инспекторов патрульной полиции и выражаю искреннюю признательность. Спасибо, что вернули сына домой целым и невредимым», - сказала Светлана Жунусова, мама заблудившегося ребенка.

Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
«Синтетику» изъяли у алматинца при пересечении государственной границы в Жамбылской области
Полицейские вернули родителям пропавшего четырехлетнего малыша в Туркестанской области
Пропавших в буран отца и сына искали двое суток в Кызылординской области
Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
Популярное
1 Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
2 Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
3 О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
4 Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
5 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
6 Газификация северных и восточных регионов РК – о чем Казахстан договорился с Россией
Читайте также
Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу
Автомобиль за лучшее исполнение традиционной песни выиграл певец из Кокшетау
Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Газификация северных и восточных регионов РК – о чем Казахстан договорился с Россией
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив