Заблудившегося мальчика нашли полицейские в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Заблудившегося мальчика вернули маме полицейские Алтая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 ноября около 16:00 часов сотрудниками взвода патрульной полиции отдела полиции района Алтай проводилось пешее патрулирование по улице Тәуелсіздік, в ходе которого к полицейским подошел мальчик, который сообщил о том, что заблудился и не может найти дорогу домой. Сотрудники полиции Даурен Заркымканов и Ержан Кусаинов стали расспрашивать ребенка. Восьмилетний мальчик, возвращаясь со спортивной секции, направился домой по другой улице и заблудился. Пройдя несколько кругов по улицам города, ребенок увидел стражей порядка и обратился к ним за помощью. Мальчик был растерян и переживал за то, что мама начнет беспокоиться. Полицейскими в течение пяти минут был установлен адрес проживания, после чего ребенок был передан матери.

«Благодарю инспекторов патрульной полиции и выражаю искреннюю признательность. Спасибо, что вернули сына домой целым и невредимым», - сказала Светлана Жунусова, мама заблудившегося ребенка.