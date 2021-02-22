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    14:14, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Заблудившегося и замерзающего мужчину спасли в ВКО

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    ​УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области спасатели помогли мужчине, который ночью заблудился в Глубоковском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что 22 февраля в 05 часов 09 минут в спасательную службу поступил вызов от 40-летнего мужчины. Как оказалось, звонивший заблудился и замерзает недалеко от поселка Прогресс. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО отыскали мужчину и​ ​ доставили его​ в Усть-Каменогорск. В медицинской помощи он не нуждался.

    ДЧС ВКО напоминает жителям области о соблюдении мер безопасности. Если вы направляетесь в дальнюю дорогу, то сообщите родственникам точный маршрут и время возвращения. О погодных условиях и состоянии дорог заблаговременно ознакомьтесь в мобильном приложении «Дармен».


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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