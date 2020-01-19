Заблудился по дороге из детсада домой: гвардейцы вернули матери ребенка в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе военнослужащие Национальной гвардии РК вернули родным потерявшегося ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Вечером, патрулируя улицы областного центра, войсковой наряд гвардейцев заметил мальчика в возрасте пяти-семи лет. Подозрение вызвало то, что он в столь поздний час был один без сопровождения взрослых.

Начальник войскового наряда воинской части 6655 младший сержант Заманбек Балтабаев спросил у мальчика, где его родители. На что ребенок ответил, что потерял ориентир, когда возвращался из садика домой.

«Войсковой патруль передал ребенка сотрудникам полиции и для дальнейшего выяснения обстоятельств продолжил нести службу. Спустя некоторое время гвардейцам встретилась встревоженная женщина, искавшая своего ребенка. Она описала малыша, и младший сержант Заманбек Балтабаев, приметив схожесть, связался с нарядом полиции. Через некоторое время мальчик благополучно был возвращен родным», - рассказал в пресс-службе Нацгвардии.