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Заблудился по дороге из детсада домой: гвардейцы вернули матери ребенка в Актобе

19 Января 2020 09:30
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Заблудился по дороге из детсада домой: гвардейцы вернули матери ребенка в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе военнослужащие Национальной гвардии РК вернули родным потерявшегося ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

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Вечером, патрулируя улицы областного центра, войсковой наряд гвардейцев заметил мальчика в возрасте пяти-семи лет. Подозрение вызвало то, что он в столь поздний час был один без сопровождения взрослых.

Начальник войскового наряда воинской части 6655 младший сержант Заманбек Балтабаев спросил у мальчика, где его родители. На что ребенок ответил, что потерял ориентир, когда возвращался из садика домой.

«Войсковой патруль передал ребенка сотрудникам полиции и для дальнейшего выяснения обстоятельств продолжил нести службу. Спустя некоторое время гвардейцам встретилась встревоженная женщина, искавшая своего ребенка. Она описала малыша, и младший сержант Заманбек Балтабаев, приметив схожесть, связался с нарядом полиции. Через некоторое время мальчик благополучно был возвращен родным», - рассказал в пресс-службе Нацгвардии.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия, МВД РК, Общество,
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