Заблокировано 147 млн мошеннических звонков с начала 2026 года — МВД РК

С начала 2026 года обеспечена положительная динамика в борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суйинбай на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С начала года в информационном пространстве опубликовано около 38 тысяч материалов. В государственных органах, учреждениях образования и здравоохранения, банках и частном секторе проведено около 34 тысяч профилактических мероприятий. Организовано более 10 тысяч встреч с населением, распространено свыше одного миллиона памяток и брошюр. На сайте МВД «mvd.gov.kz» имеется специальный раздел по борьбе с киберпреступностью, — сказал Ж. Суйинбай.

В результате организационно-практических и профилактических мероприятий по итогам четырех месяцев текущего года обеспечена положительная динамика. Так, регистрация интернет-мошенничеств снизилась на 2,5%. При этом уровень раскрываемости вырос с 32,2% до 40,6%. Количество нераскрытых уголовных дел сократилось на 16,6%. Общая сумма нанесенного ущерба составила 20 миллиардов тенге. Возвращено около четырех миллиардов тенге. Продолжается работа по пресечению использования телекоммуникационной инфраструктуры в преступных целях. Всего заблокировано 147 млн мошеннических звонков.

По его словам, главным элементом противодействия интернет-мошенничеству является взаимодействие с Антифрод-центром Национального банка Республики Казахстан. За отчетный период сформировано 111 тысяч инцидентов, из которых около 44 тысяч — органами внутренних дел. В результате заблокированы денежные средства в размере более двух миллиардов тенге на счетах отправителей и более 700 миллионов тенге на счетах «дропов». Добровольно потерпевшим возвращено 528 миллионов тенге.

