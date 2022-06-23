23 Июня 2022 15:26

Заблокированными оказались 300 вагонов в Костанайской области из-за закрытия подъездных путей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Подъездные пути перекрыли в связи с тем, что они находились в неудовлетворительном состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С этой проблемой бизнесмены обратились в Палату предпринимателей Костанайской области. Как выяснилось, подъездные пути перекрыли в связи с тем, что они находились в неудовлетворительном состоянии. В итоге заблокированными оказались 300 вагонов, из которых 96 с грузом. Ответственных за транспортный коллапс выявляли на заседании транспортного Комитета региональной палаты предпринимателей Костанайской области.

Как рассказал представитель ТОО «Бест Костанай», на днях в компанию пришло уведомление от транспортной инспекции о приостановлении эксплуатации подъездных путей в связи с нарушением условий их содержания. На сегодняшний день груженые вагоны предприятия простаивают как на станционных путях, так и в тупиках.

«20 апреля все акции АО «Центр транспортного сервиса» (ЦТС) передали правительству. В данный момент при «КТЖ» создают филиал ЦТС. Ни штата, ни ресурсов пока нет. Есть поручение зампредседателя правления, чтобы мы своими силами устраняли нарушения по содержанию данных путей. Первое уведомление мы получили по станции Аркалык. Сегодня провели контрольную проверку, пути открыты. По станциям в Тоболе, районе им. Беймбета Майлина, Житикаре мы получили второе уведомление. На сегодня нарушения устранены, ждем проверки. По Костанаю работы только начались. К сожалению, материалов у нас нет, мы вынуждены изыскивать собственные резервы. Основные два направления мы планируем закончить к концу пятницы», - сказал главный инженер костанайского отделения магистральной сети АО «Национальная компания «КТЖ» Абзал Спанов.

Однако открытие путей не решит всех проблем предпринимателей. Простой грозит им не только убытками, но и штрафными санкциями.

«В Аркалыке у нас два вагона с 18 июня стоят на путях станции. Сегодня пути открыли, но остался вопрос: составлен акт общей формы, согласно которому за простой должны платить мы, грузополучатели. Это не наша вина, поэтому мы не согласны. У нас за 2 вагона «набежало» 200 тыс. тенге. Это не так много, но сейчас это коснется всех», - сообщил руководитель ТОО «KST TRADE» Сергей Белоцерковский.

Начальник отдела подъездных путей филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Бахытгуль Мамбетова пояснила, что только по Аркалыку речь идет о 4 млн тенге. Она же проинформировала о том, кто и как должен оплачивать штрафы за простой.

«По данным на 20 июня, контрагент заблокировал проезд на 37 подъездных путях. На путях находились 300 вагонов, 96 из которых с грузом. Согласно закону, мы обязаны завершить договор перевозок, но мы не можем это сделать. По этой причине мы составляем акт общей формы. Возникает дебиторская задолженность. Далее филиал будет проводить претензионную работу с грузоотправителями и грузополучателями. Грузополучатели могут в регрессном порядке предъявить эти суммы АО «ЦТС».

Много вопросов вызвала и сама проверка инспекции транспортного контроля. В документации есть нестыковки в сроках. Ее законность в ближайшее время проверят сотрудники прокуратуры. Кроме того, надзорный орган намерен составить предписание о снятии запрета на пользование подъездными путями, чтобы их можно было открыть в кратчайшие сроки. На сегодня ограничения сняты. Теперь предпринимателям предстоит решить вопросы со штрафами.