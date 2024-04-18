Заблаговременную эвакуацию проводят в Западно-Казахстанской области

В городе Уральске, в пойме реки Урал (Жайык), где расположены садоводческие товарищества, проводится работа по информированию и заблаговременной эвакуации жителей подразделениями ДЧС Астаны и Кызылординской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Для создания защитной дамбы вокруг жилых домов на участке Коминтерн в городе Уральске сотрудниками ДЧС Кызылординской области уложено 6000 штук мешкотары.

А в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области в целях предупреждения подтоплений мангистаускими спасателями уложено 2200 штук мешкотары и проведены работы по откачке воды.

В селе Бумаколь Бурлинского района Западно-Казахстанской области вода проникла на территорию пекарни, которая обеспечивает сразу несколько населенных пунктов хлебом. На помощь пришли мангистауские спасатели и оперативно построили дамбу.

В работах по берегоукреплению в населенном пункте Чапаев Акжаикского района Западно-Казахстанской области задействованы спасатели ДЧС Туркестанской области. На сегодняшний день наполнено инертным материалом и уложено около 15 000 мешков.

Между тем 17 тонн гуманитарной помощи из города Туркестана выгружено и размещено в ЗКО личным составом ДЧС.