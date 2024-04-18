РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:20, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Заблаговременную эвакуацию проводят в Западно-Казахстанской области

    Заблаговременную эвакуацию проводят в Западно-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба МЧС РК

    В городе Уральске, в пойме реки Урал (Жайык), где расположены садоводческие товарищества, проводится работа по информированию и заблаговременной эвакуации жителей подразделениями ДЧС Астаны и Кызылординской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Для создания защитной дамбы вокруг жилых домов на участке Коминтерн в городе Уральске сотрудниками ДЧС Кызылординской области уложено 6000 штук мешкотары.

    А в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области в целях предупреждения подтоплений мангистаускими спасателями уложено 2200 штук мешкотары и проведены работы по откачке воды.

    В селе Бумаколь Бурлинского района Западно-Казахстанской области вода проникла на территорию пекарни, которая обеспечивает сразу несколько населенных пунктов хлебом. На помощь пришли мангистауские спасатели и оперативно построили дамбу.

    В работах по берегоукреплению в населенном пункте Чапаев Акжаикского района Западно-Казахстанской области задействованы спасатели ДЧС Туркестанской области. На сегодняшний день наполнено инертным материалом и уложено около 15 000 мешков.

    Между тем 17 тонн гуманитарной помощи из города Туркестана выгружено и размещено в ЗКО личным составом ДЧС.

    Теги:
    Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Видео Эвакуация Западно-Казахстанская область Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!