В поселке Агадырь Шетского района ветераны различных сфер сформировали хоккейную команду. Вот уже 15 лет, опытная ледовая дружина участвует на различных соревнованиях. О ветеранах-хоккеистах расскажет корреспондент агентства Kazinform.

Практически ежедневно сельская хоккейная команда собирается на тренировку. Зимой они тренируются на льду, а летом на футбольном поле. Несмотря на возраст, опытные хоккеисты чувствуют себя на льду как рыба в воде. И могут дать фору любому профессионалу.

Дружину сформировали представители различных сфер. Это ветераны — железнодорожники, полицейские, спасатели, учителя и многие другие. Самому старшему игроку — 60 лет.

Фото: из личного архива ХК «Акадыр»

— Каждая тренировка проходит максимально результативно. Помимо силовой и тактической подготовки, мы анализируем игру соперников. Изучаем их повадки, их действия. Поэтому стараемся не пропускать дни тренировок. Когда наступает лето, мы поддерживаем физическую форму на футбольном поле, — говорит капитан ХК «Ақадыр» Мухтар Каракекилов.

Капитан команды — по совместительству — тренер. Он создал уникальную программу тренировок, включающую в себя как физическую, так и психологическую подготовку спортсменов. Даже питание хоккеистов под строгим контролем.

— Мы любители, и тщательная тренировка просто необходима. Моя команда прислушивается к моим наставлениям. Где надо проявляю строгость. Никто не идеален. Любой может совершить ошибку во время игры. Поэтому, поддерживать друг друга очень важно, — отмечает тренер команды.

Команда «Ақадыр» была сформирована в 1989 году. За свою историю, клуб занимал множество призовых мет и становился победителем различных первенств. Позже, команда взяла 10-летний перерыв по различным причинам. И вот, они вернулись на лёд и снова готовы радовать своих болельщиков.

— Какой смысл сидеть дома? Если можно выходить на лед либо на поле. Тут свежий воздух. Заниматься спортом очень полезно. Даже если я заболеваю, все равно прихожу играть. Это мне помогает быстро встать на ноги, — говорит полузащитник ХК «Ақадыр» Жарас Тусипов.

Фото: из личного архива ХК «Акадыр»

Игроку, отвечающему как за нападение, так и за защиту ворот команды — 58 лет. С клюшкой хоккеист познакомился еще в 10-летнем возрасте. И с тех пор, Жарас неравнодушен к этому виду спорта.

— Мы ездим в поселки Сарышаган и Акжал на соревнования. Бывает, что молодые представители противоположенной команды шепчутся между собой. Говорят, что я сильный и меня нужно держать под контролем. Бывает, что во время игры можно получить травму. Но немного отдохнув, и выпив чашку горячего чая, вся боль проходит. И мы забываем про боль, когда спешим на тренировку, — делится Жарас Тусипов.

А задача Максата Шенгельбаева — выведение из строя наиболее опасных форвардов команды-соперника. Тафгай команды отмечает, что в хоккее нужно быть сильным не только телом, но и духом.

Фото: из личного архива ХК «Акадыр»

— Недаром говорят — трус не играет в хоккей. Этот вид спорта для сильных духом людей. Честно говоря, во время игры возникают локальные конфликты с соперниками. Кто-то может толкнуть или повалить на лед. Такое я не терплю и сразу даю сдачи. Также прикрываю своих сокомандников и заступаюсь за них. Конечно все в рамках правил игры, — говорит защитник ХК «Ақадыр» Максат Шенгельбаев.

Команда будет развиваться и дальше. Планируется увеличить число команды. Ветераны отмечают, что от любимого дела они не откажутся и будут продолжать выходить на лед, вне зависимости сколько им лет.