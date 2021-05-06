07:43, 06 Май 2021 | GMT +6
Забитый мяч игрока «Кайрата» вошел в ТОП-4 лучших голов Лиги Чемпионов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА опубликовал список из четырех лучших голов финальной стадии футзальной Лиги Чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
В их число вошел мяч, забитый игроком алматинского «Кайрата» Диего Фаверо на 25-й минуте полуфинального матча против испанской «Барселоны» (2:3).
По итогам голосования болельщиков лучшим голом финальной стадии признан мяч игрока «Спортинга» Пани Варелы в полуфинале.
Лучшие четыре гола:
1. Пани Варела («Спортинг») против «Интера»: полуфинал
2. Феррао («Барса») против «Добовца»: четвертьфинал
3. Янар Асадов (КПРФ) против «Спортинга»: четвертьфинал
4. Диего Фаверо («Кайрат») против «Барсы»: полуфинал.
Напомним, в полуфинальном матче Лиги Чемпионов по футзалу алматинский «Кайрат» проиграл «Барселоне».