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    07:43, 06 Май 2021 | GMT +6

    Забитый мяч игрока «Кайрата» вошел в ТОП-4 лучших голов Лиги Чемпионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА опубликовал список из четырех лучших голов финальной стадии футзальной Лиги Чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В их число вошел мяч, забитый игроком алматинского «Кайрата» Диего Фаверо на 25-й минуте полуфинального матча против испанской «Барселоны» (2:3).

    По итогам голосования болельщиков лучшим голом финальной стадии признан мяч игрока «Спортинга» Пани Варелы в полуфинале.

    Лучшие четыре гола:

    1. Пани Варела («Спортинг») против «Интера»: полуфинал

    2. Феррао («Барса») против «Добовца»: четвертьфинал

    3. Янар Асадов (КПРФ) против «Спортинга»: четвертьфинал

    4. Диего Фаверо («Кайрат») против «Барсы»: полуфинал.


    Напомним, в полуфинальном матче Лиги Чемпионов по футзалу алматинский «Кайрат» проиграл «Барселоне».


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