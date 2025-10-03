Забирать автомобили за уничтожение пастбищ предложили в Кыргызстане

По словам кыргызского лидера, в стране значительно участились случаи езды квадроциклов по склонам гор, тем самым разрывая их, уничтожая траву и зеленые пастбища.

— Люди заезжают на квадроциклах и внедорожниках даже на пастбища. Несмотря на то, что есть дороги в горной местности, они вытаптывают зеленые луга, прокладывают новые тропы, разрушая пастбища. В связи с этим я дал поручение министру внутренних дел и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора рассмотреть возможность введения штрафов и конфискации техники у нарушителей, — написал он.

Обращаясь к выезжающим на отдых в горы, Садыр Жапаров призвал водителей двигаться на транспорте исключительно по дорогам, в местах, где дорога заканчивается идти пешком либо оставлять машину у обочины и пересаживаться на лошадь.

