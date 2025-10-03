РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:14, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Забирать автомобили за уничтожение пастбищ предложили в Кыргызстане

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал граждан страны бережно относиться к природе и предложил ужесточить наказания за разрушение горных склонов и пастбищ квадроциклами и внедорожниками, передает собственный корреспондент агентства Kainform.

    Забирать автомобили за уничтожение пастбищ предложили в Кыргызстане
    Фото: pexels.com

    По словам кыргызского лидера, в стране значительно участились случаи езды квадроциклов по склонам гор, тем самым разрывая их, уничтожая траву и зеленые пастбища.

    — Люди заезжают на квадроциклах и внедорожниках даже на пастбища. Несмотря на то, что есть дороги в горной местности, они вытаптывают зеленые луга, прокладывают новые тропы, разрушая пастбища. В связи с этим я дал поручение министру внутренних дел и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора рассмотреть возможность введения штрафов и конфискации техники у нарушителей, — написал он.

    Обращаясь к выезжающим на отдых в горы, Садыр Жапаров призвал водителей двигаться на транспорте исключительно по дорогам, в местах, где дорога заканчивается идти пешком либо оставлять машину у обочины и пересаживаться на лошадь.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане начнут штрафовать таксистов за отсутствие лицензий.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают