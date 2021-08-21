Забила до смерти кружкой: конфликт собутыльников закончился убийством в Жаркенте

ЖАРКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Конфликт собутыльников закончился убийством в Жаркенте. Женщина забила до смерти кружкой знакомого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 августа в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение об обнаружении во дворе одного из частных домов города Жаркента тела мужчины с признаками насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство».

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа информацию подтвердила. Погибшим оказался 48-летний местный житель, живший по соседству со двором, где было обнаружено его тело. Оперуполномоченные ОКП Панфиловского РОП задержали 48-летнюю хозяйку дома, которая призналась, что ночью в процессе распития спиртных напитков, потерпевший стал приставать к ней. Женщина ударила его по голове несколько раз керамической кружкой и убежала, а утром, когда вернулась, увидела его бездыханно лежащим во дворе своего дома.

«Орудие преступления изъято и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства. Подозреваемая водворена в ИВС по ст. 128 УПК РК. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», – объяснил исполняющий обязанности начальника Панфиловского РОП Дидар Базарбаев.