+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Забила до смерти кружкой: конфликт собутыльников закончился убийством в Жаркенте

21 Августа 2021 15:42
Поделиться:
Забила до смерти кружкой: конфликт собутыльников закончился убийством в Жаркенте

ЖАРКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Конфликт собутыльников закончился убийством в Жаркенте. Женщина забила до смерти кружкой знакомого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Штрафов на 12 млн тенге накопила автоледи в Атырау
В Павлодаре подросток ударил отца ножом после замечания за игры в телефоне Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане Посты полиции стали выставлять возле ресторанов в ВКО

18 августа в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение об обнаружении во дворе одного из частных домов города Жаркента тела мужчины с признаками насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство».

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа информацию подтвердила. Погибшим оказался 48-летний местный житель, живший по соседству со двором, где было обнаружено его тело. Оперуполномоченные ОКП Панфиловского РОП задержали 48-летнюю хозяйку дома, которая призналась, что ночью в процессе распития спиртных напитков, потерпевший стал приставать к ней. Женщина ударила его по голове несколько раз керамической кружкой и убежала, а утром, когда вернулась, увидела его бездыханно лежащим во дворе своего дома.

«Орудие преступления изъято и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства. Подозреваемая водворена в ИВС по ст. 128 УПК РК. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», – объяснил исполняющий обязанности начальника Панфиловского РОП Дидар Базарбаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Происшествия   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Штрафов на 12 млн тенге накопила автоледи в Атырау
В Павлодаре подросток ударил отца ножом после замечания за игры в телефоне
Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
Посты полиции стали выставлять возле ресторанов в ВКО
Популярное
1 Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
2 Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
3 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
4 В прямом эфире пройдет седьмой розыгрыш ценных призов для вакцинированных в Нур-Султане
5 Можно ли отличить поддельный паспорт вакцинации от настоящего
6 Второй номер Call-центра скорой помощи ввели в Жамбылской области
Читайте также
Ребенок утонул в Бухтарминском водохранилище в ВКО
Двое рабочих упали с высоты в Павлодарской области
Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
В прямом эфире пройдет седьмой розыгрыш ценных призов для вакцинированных в Нур-Султане
Можно ли отличить поддельный паспорт вакцинации от настоящего
Второй номер Call-центра скорой помощи ввели в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив