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Забежавшую в город косулю спасли костанайские полицейские

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Марта 2023, 14:36
Забежавшую в город косулю спасли костанайские полицейские Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На 102 пооступил звонок от жителя города Костаная, который сообщил, что по улице Карбышева, возле предприятия «Стеклоцентр» бегает косуля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

На место прибыл автопатруль в составе Айдарбека Садырова и Жаслана Тохтарова.

«Мы увидели косулю, которая застряла в заборе. Так как это очень пугливое животное, аккуратно вытащили ее и поместили в служебный автомобиль, связав задние ноги. Затем выпустили ее в Алтынсаринском районе в естественную среду обитания. Животное не поранилось», - рассказали подробности стражи порядка.


Костанайская область   Экология   Видео   МВД РК   Животные   Костанай  
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