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    00:23, 27 Май 2024 | GMT +6

    Забег в Брюсселе привлек большое количество любителей здорового образа жизни

    марафон
    Фото: freepik.com

    Организаторы массового забега на дистанцию 20 километров в бельгийской столице отметили, что 44-ое по счету мероприятие привлекло самое большое количество заявок, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    В этом году более 45 тысяч любителей здорового образа жизни подали заявки на участие. В связи с этим организаторы были вынуждены преждевременно закрыть регистрацию.

    Старт забегу был дан в воскресенье в 10 часов утра в парке Пятидесятилетия. Участники спортивного мероприятия отправились на дистанцию пятью большими группами. При этом участники с ограниченными возможностями стартовали в 9:30 часов, а пешеходы – в 10:50 часов.

    Уроженец Кении Алекс Кибет пришел первым к финишу, преодолев дистанцию меньше, чем за час.

    Теги:
    Спорт Здоровье Бельгия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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