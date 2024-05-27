Забег в Брюсселе привлек большое количество любителей здорового образа жизни

Организаторы массового забега на дистанцию 20 километров в бельгийской столице отметили, что 44-ое по счету мероприятие привлекло самое большое количество заявок, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

В этом году более 45 тысяч любителей здорового образа жизни подали заявки на участие. В связи с этим организаторы были вынуждены преждевременно закрыть регистрацию.

Старт забегу был дан в воскресенье в 10 часов утра в парке Пятидесятилетия. Участники спортивного мероприятия отправились на дистанцию пятью большими группами. При этом участники с ограниченными возможностями стартовали в 9:30 часов, а пешеходы – в 10:50 часов.

Уроженец Кении Алекс Кибет пришел первым к финишу, преодолев дистанцию меньше, чем за час.